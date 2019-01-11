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Neşet Ertaş’ın eserlerine senfonik yorum

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Neşet Ertaş’ın eserlerine senfonik yorum
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konsere, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile yaklaşık 700 sanatsever katıldı. Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı. MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Polat ve bas Zafer Erdaş solist olarak sahnede yer aldı. Konserde 'Ahirim Sensin', 'Neredesin Sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı Kışa Çevirdin', 'Al Elma Boyanır mı', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Dertli Yoldaş', 'Zahidem', 'Ah Yalan Dünya', 'Kesik Çayır Biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane Dane Benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar, performanslarından dolayı sanatçıları uzun süre alkışlandı.
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Neşet Ertaş’ın eserlerine senfonik yorum
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