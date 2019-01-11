Patoloji uzmanları Adana’da buluştu

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Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji uzmanları buluştu. Çukurova Patoloji Derneği'nin işbirliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Patoloji bölümünün ev sahipliğinde "Patolojik Süreçlerin Tanıdaki Rolü" konulu toplantı düzenlendi. Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Emine Kılıç'ın yaptığı toplantıda, Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır ve Standar-dizasyon Komisyon Üyesi Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu'nun da yer aldığı toplantıya, Adana'nın yanı sıra Mersin, Gaziantep, Tarsus gibi çevre il ve ilçelerden toplam 65 patolog ve teknisyen katıldı. Prof. Dr. Şeyda Erdoğan, "İnsan vücudundan alınan doku veya sıvıların sağlıklı bir şekilde patoloji bölümüne gelmesi, kaliteli bir şekilde hazırlanarak mikroskopta görünür hale getirilmesi sonucunda o kişinin en iyi tanıyı alıp, gerekli tedavisine başlanmasıdır" diye konuştu.