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Şalgamcı gelin

3 çocuk annesi Makbule Zat, gelin geldiği ailede şalgamcılığa çırak olarak başladı. Zamanla lezzeti tutturan Zat, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sevdiği işi yapıyor

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Şalgamcı gelin
Adana'da 3 çocuk annesi Makbule Zat (57), kayınpederi ve eşinin mesleği olan sağlamcılığa, aileye gelin gelince çırak olarak başladığını, eşi kaza geçirince de işleri kendisinin yürütmeye başladığını söyledi. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ahşap fıçıdan yaptığı kulübede şalgam satan Makbule ve Duran Zat (61) çifti, aile olarak yaklaşık 54 yıldır şalgamcılık yaptıklarını söyledi.

ŞALGAMCI AİLE
Eşi ve kayınpederinin meslekte çok başarılı oldukları dönemde aileye gelin geldiğini belirten Zat, "Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Aileye gelin geldiğimde kayınpederim şalgamcıydı. Meğer gelin gelmemişim de bu işe çırak olarak gelmişim. Eşimle birlikte bu fıçı kulübemizde şalgamımızı satıyoruz. Ben şalgamın üretim aşamasıyla ilgilenirken, o esnada eşim burada duruyor. Geri kalan vakitte ise ben kalıyorum" dedi.

'GÜÇLÜ BİR KADINIM'
Aile olarak kimseye muhtaç olmadıklarını belirten Zat, eşi Duran Zat'ın kaza geçirmesinden sonra hiç tereddüt etmeden şalgamcılık mesleğini devam ettirmek adına elinden geleni yaptığını söyledi. Ailece birbirlerine her zaman destek olduklarını belirten Zat, "Bardağı 1,5 liradan günde 50- 60 bardak şalgam satıyoruz. Bu da bize yetiyor. İşimiz kaliteli, temiz olsun, önemli olan da bu. Hem bir ev kadını, hem bir anne olarak ben her şeyi yapabiliyorum. Güçlü bir kadınım" dedi.
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