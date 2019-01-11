Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi

Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi
ÜLKESİNDEKİ iç savaşta bir gözünü kaybeden ve vücudunda yanıklar oluşan 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed A, Mersin'de ameliyat edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan savaş mağduru Muhammed A'nın Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki muayene ve kontrolleri tamamlandı. Hastanenin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümünde ilk ameliyatını olan çocuğun yanma nedeniyle birleşen sol elinin parmakları birbirinden ayrıldı.Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, göz kapakları ve burun kanatlarındaki dokularda meydana gelen çekmelere müdahalelerde bulunuldu. Başarılı geçen operasyonun ardından Muhammet A'nın hastanedeki tedavisine devam edilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hemşireleri de refakatçi olarak çocuğa eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN