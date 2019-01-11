Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi

ÜLKESİNDEKİ
iç savaşta bir
gözünü kaybeden
ve vücudunda
yanıklar oluşan
8 yaşındaki Suriyeli
Muhammed A,
Mersin'de ameliyat
edildi. Aile,
Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğünce
koruma altına alınan
savaş mağduru
Muhammed
A'nın Mersin
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Hastanesi'ndeki muayene
ve kontrolleri tamamlandı.
Hastanenin plastik
rekonstrüktif ve estetik cerrahi
bölümünde ilk ameliyatını
olan çocuğun yanma
nedeniyle birleşen sol elinin
parmakları birbirinden
ayrıldı.Yaklaşık 4 saat süren
ameliyatta, göz kapakları ve
burun kanatlarındaki dokularda
meydana gelen çekmelere
müdahalelerde
bulunuldu. Başarılı geçen
operasyonun ardından
Muhammet A'nın hastanedeki
tedavisine devam edilirken
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü
hemşireleri de refakatçi olarak
çocuğa eşlik etti.