Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi

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iç savaşta birgözünü kaybedenve vücudundayanıklar oluşan8 yaşındaki SuriyeliMuhammed A,Mersin'de ameliyatedildi. Aile,Çalışma ve SosyalHizmetler İlMüdürlüğüncekoruma altına alınansavaş mağduruMuhammedA'nın MersinÜniversitesiTıp FakültesiHastanesi'ndeki muayeneve kontrolleri tamamlandı.Hastanenin plastikrekonstrüktif ve estetik cerrahibölümünde ilk ameliyatınıolan çocuğun yanmanedeniyle birleşen sol elininparmakları birbirindenayrıldı.Yaklaşık 4 saat sürenameliyatta, göz kapakları veburun kanatlarındaki dokulardameydana gelen çekmeleremüdahalelerdebulunuldu. Başarılı geçenoperasyonun ardındanMuhammet A'nın hastanedekitedavisine devam edilirkenAile, Çalışma ve SosyalHizmetler İl Müdürlüğühemşireleri de refakatçi olarakçocuğa eşlik etti.