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Servis aracı yaptı 8 öğrenci yaralandı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Servis aracı kaza yaptı 8 öğrenci yaralandı
KAHRAMANMARAŞ'TA yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kırım Mahallesi KSÜ Karacasu Kampüsü'nün önündeki meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 46 S 0803 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, durakta yolcu indiren Abdullah G. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Servis aracı kaza yaptı 8 öğrenci yaralandı
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