Servis aracı kaza yaptı 8 öğrenci yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'TA
yoldaki buzlanma nedeniyle
sürücüsünün kontrolünden
çıkan öğrenci servis minibüsü,
durakta yolcu indiren
halk otobüsüne çarptı.
Kazada, 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde
Kırım Mahallesi KSÜ
Karacasu Kampüsü'nün
önündeki meydana geldi.
Mehmet S. yönetimindeki
46 S 0803 plakalı öğrenci
servis minibüsü, yoldaki
buzlanma nedeniyle kontrolden
çıkıp, durakta yolcu
indiren Abdullah G. yönetimindeki
46 BH 351 plakalı
özel halk otobüsüne çarptı.
Kazada servis aracındaki
8 öğrenci yaralandı. İhbar
üzerine bölgeye sevk edilen
ambulanslarla yaralı
öğrenciler, hastanelere
kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının
iyi olduğu belirtildi.