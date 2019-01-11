Sırrıberk ARSLAN: At yalanı sevsinler inananı

BUGÜN NELER OLDU

Nasıl olsa ne vergisini alıyorlar, ne de hapse koyuyorlar.İftira ve hakaretlerinden mahkûm oldukları paraları ise bu milletin vergilerinden toplanan hazineden aldıkları parayla yani bu milletin cebinden veriyorlar.16 yıldır bu ülkeye yapılan ve yazmakla bitmeyecek hizmetlerinin hiç birini taktir etmeyip sürekli sözde muhalefet oldukları için karşı çıkıp, abuk sabuk eleştiriler yapan CHP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Milletvekilihafta içinde meydanı boş bulup salladıkça sallamış.Yok seçilince şunu yapacakmış, yok bunu yapacakmış.Hiç kimsenin sorunu olmadığı bir kent yaratacakmış.Ceyhan nehrinin gözünden su çıkaracakmış.Ali bey atmış da atmış.Suyunun, suyunu çıkarmış.Sermayesi mi var?At yalanı sevsinler inananı."31 Mart günü belediye başkanı olduğumda Kahramanmaraş'a yepyeni bir anlayış, yepyeni bir hizmetle görev yapacağımı bilmenizi istiyorum" demiş.Yazık, hem de çok yazık.Gerçekten merak ediyorum Ali Öztunç bu söylediğine inanıyor mu acaba?Yahu Kahramanmaraş halkı aklını peynir eklemekle mi yedi ki?CHP'ye oy versin ilahi Ali Öztunç.Madem kendine çok güveniyorsun keşke memleketin Elbistan'dan aday olsaydın.Boyunun ölçüsü neymiş bir görseydik sayın vekilim.Ali bey, partin CHP Meclis Başkanımız'ınadayı olunca istifa etmemesini '' değil diyerek yaygara yapıyor ya.Belki hukuksal gerekliliği yoktur ama madem kendine çok güveniyorsun ve "'' demişsin.Hadi buyur pazartesi Meclis'e, milletvekilliği istifanı versene.Sana buradan söz veriyorum.Bunu yaparsan oyum sana.Sayın vekil sana Sırrıberk olarak bir sır vereyim.Hayaller gerçekleşmez ise çok can yakar.Sen gel beni dinle istersen kendini kaptırıp hayal dünyanda kendini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görme.Sana kendi partilinin oy vermeyeceği bile malum be Ali bey.İşte Pazarcık'ın durumu orta da daha seçim başlamadan partinden grup grup istifalar oluyor.Kahramanmaraşlı Büyükşehir'de de, ilçelerde de AK kadroların hizmetlerinden memmun.İnşallah daha da iyi olacak.Kahramanmaraş halkı CHP'li belediyelerin yaptıklarını da, milleti nasıl perişan ettiklerini de gazetelerden TV'lerden görüyor.Ali Bey "Belediye seçimlerinde partiye değil adaya oy verilir" demişsin.İktidar partinin, hükümetin, ildeki iktidar partili milletvekillerinin desteğini almadan karakaşına, kara gözüne oy verdiğimiz Belediye başkanı ne yapabilecek söyler misin?Kahramanmaraş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ne bugün, ne dün sevmedi.Sen Kahramanmaraş'ta yaşamadığın için bilmeyebilirsin ama Kahramanmaraşlı Edeler sayın Erdoğan'ı bu partiyi daha kurmadan bağrına bastı Ali bey.Kahramanmaraşlı Sayın Erdoğan'a ihanet etmez, etmez, etmez… Bunu aklına sok.