Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus’ta 2014’den sonra başka bir milat başlamıştır

Tarsus’ta 2014’den sonra başka bir milat başlamıştır

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Tarsus’ta 2014’den sonra başka bir milat başlamıştır
TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensupları ve çalışanlarıyla biraraya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Şevket Can, basın çalışanlarının zor ve kutsal bir görev üstlendiğini söyledi. Her zaman tarafsız ve objektif basının yanında olduklarını ifade eden Başkan Can, 2014 yılından bu yana yaptıkları hizmetleri anlattı. Tarsus Belediyesi olarak kardeşliğin, birliğin ve güvenin adresi olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "2014'te 54 ilden büyük olan Tarsus'umuz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. Gelirimiz ve yetkimiz yüzde 60 azaldı. Hizmette destan yazdık. Bizi değerlendirirken hemşerilerimizin büyükşehir yasasıyla yönetildiğimizi bilmelerini ve buna göre değerlendirmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı. Toplantı sonunda Başkan Can, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta 2014’den sonra başka bir milat başlamıştır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN