Tarsus’ta 2014’den sonra başka bir milat başlamıştır

Belediye Başkanı Şevket Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensupları ve çalışanlarıyla biraraya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Şevket Can, basın çalışanlarının zor ve kutsal bir görev üstlendiğini söyledi. Her zaman tarafsız ve objektif basının yanında olduklarını ifade eden Başkan Can, 2014 yılından bu yana yaptıkları hizmetleri anlattı. Tarsus Belediyesi olarak kardeşliğin, birliğin ve güvenin adresi olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "2014'te 54 ilden büyük olan Tarsus'umuz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. Gelirimiz ve yetkimiz yüzde 60 azaldı. Hizmette destan yazdık. Bizi değerlendirirken hemşerilerimizin büyükşehir yasasıyla yönetildiğimizi bilmelerini ve buna göre değerlendirmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı. Toplantı sonunda Başkan Can, basın mensuplarının sorularını cevapladı.