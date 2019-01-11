Yeşil sahanın sultanları hayat verdi

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4 yıl aralıksız mücadele ettiği TFF Kadınlar 1. Ligi'nden maddi imkansızlıklar yüzünden geçtiğimiz sezon düşen Adana İdmanyurdu, küllerinden doğuyor. Sezon başında aradığı desteği yine bulamayan kulüp başkanı Metin Taylancı kulübü yaşatmak adına çalmadık kapı bırakmadı.
Bir haftada kurulan takım şimdi zirvedeki yerini aldı. Sezon başında tek bir futbolcusu bulunmayan kulüp önce UEFA diplomalı oyuncusu Meryem Özyumşak'ı teknik direktör olarak takımın başına getirdi.
Lisanslı 48 futbolcusu arasından seçme yapan Adana İdmanyurdu ilk 18'i oluşturdu ve TFF'ye başvuru yaparak 2. Lig için sahaya çıkış izni aldı. Teknik ekip ve oyuncularının tamamı Adanalı olan kulüp bir haftada yoktan var oldu. Gönüllü olarak sahaya çıkan kadın futbolcular yüreklerini ortaya koyarak mücadele etmeye başladı.
Bütçeli güçlü takımların yer aldığı TFF Kadınlar 2.Ligi'nde 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 30 puanla zirveye yerleşti. Teknik direktör Özyumşak, Adana İdmanyurdu'nu yaşatmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bu kulüpte herkesin emeği var. Altyapıdan gelen oyuncularımız tek kuruş para almadan aslanlar gibi mücadele ediyor. Okuldan çıkıp antrenmana geliyorlar. Özveri ve emek başarıyı getiriyor. Hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak"
diye konuştu. MURAT SANCAK'A TEŞEKKÜR ETTİ ADANA
Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan büyük destek gördüklerini ifade eden başkan Metin Taylancı, "Murat başkana çok teşekkür ediyoruz. Bu Adanamızın takımı, Adana'yı temsil ediyor. Bu yüzden kentin takımına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Belediye başkanlarımız, kentimizin ileri gelenleri yanımızda olsunlar kızlarımıza destek versinler, şampiyonluk gelsin" dedi.