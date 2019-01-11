Yeşil sahanın sultanları hayat verdi

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4 yıl aralıksız mücadele ettiği TFF Kadınlar 1. Ligi'nden maddi imkansızlıklar yüzünden geçtiğimiz sezon düşen Adana İdmanyurdu, küllerinden doğuyor.Bir haftada kurulan takım şimdi zirvedeki yerini aldı.Lisanslı 48 futbolcusu arasından seçme yapan Adana İdmanyurdu ilk 18'i oluşturdu ve TFF'ye başvuru yaparak 2. Lig için sahaya çıkış izni aldı. Teknik ekip ve oyuncularının tamamı Adanalı olan kulüp bir haftada yoktan var oldu.Bütçeli güçlü takımların yer aldığı TFF Kadınlar 2.Ligi'nde 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 30 puanla zirveye yerleşti. Teknik direktör Özyumşak, Adana İdmanyurdu'nu yaşatmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek,diye konuştu.Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan büyük destek gördüklerini ifade eden başkan Metin Taylancı, "Murat başkana çok teşekkür ediyoruz. Bu Adanamızın takımı, Adana'yı temsil ediyor. Bu yüzden kentin takımına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Belediye başkanlarımız, kentimizin ileri gelenleri yanımızda olsunlar kızlarımıza destek versinler, şampiyonluk gelsin" dedi.