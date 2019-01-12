Adana Büyükşehir’den 250 bin adet bez çanta

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantaların vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kent genelinde günde bin 800 top çöpü toplayıp, Sofulu Çöplüğü'nde bertarafını gerçekleştiren, geri dönüşüm tesisinde atık kâğıt, plastik, cam ve metallerin ekonomine geri kazanımını sağlayan Büyükşehir, çevre kirliliğini önlemeye yönelik hizmetlerine bir yenisini ekledi. Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Ulaşım A.Ş. 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantaların dağıtımına başlandı. Semt pazarlarında ve ekmek büfeleri ücretsiz dağıtılan bez çantaları alan vatandaşlar, çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.