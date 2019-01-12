Camiye ilgiyi arttırmak için damına teleskop kurdu

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Kadirli ilçesinde bir imam camiye ilgiyi arttırmak için "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" projesiyle, caminin damına kurduğu teleskopla her yatsı namazından sonra cemaate gözlem yaptırıyor. 7 Mart Mahallesi'nde bulunan Miraç Camii İmam Hatibi Recep Çeri, imamlığını yaptığı camiye ilgiyi arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. 2 bin TL'ye aldığı teleskobu caminin damına kuran Çeri, "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" adlı proje başlattı. Havaların açık olduğu her gün yatsı namazının ardından caminin damına çıkan İmam Recep Çeri, cami cemaatine teleskopla ay ve yıldızları seyrettiriyor. Caminin damına kurulan teleskop ise en çok hayatlarında ilk defa teleskop ile tanışan cami cemaatindeki yaşlılar ve küçük çocuklar tarafından ilgi görüyor.