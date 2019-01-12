Deniz Ay 4 altın madalya kazandı

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GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen "Liseler Arası İl Birinciliği" yarışlarına ferdi olarak katılan SANKO Okulları öğrencisi Deniz Ay, dört branşta il birincisi oldu. Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları Yüzücüsü Deniz Ay, 50, 100, 200 metre Serbest ve 50 metre Kelebek Stil olmak üzere dört branşta altın madalya kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusu Deniz Ay'ın elde ettiği başarısından gurur duyduğunu söyledi. Asyalı, öğrencisi Deniz Ay ve antrenörleri Baran Çeviksever ile Meltem Kalkan'ı kutlayarak bölge yarışmasında başarılar diledi.