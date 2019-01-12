Donmak üzere olan kediyi sahiplendi

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Erdemli il��esinde Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi tedavi ettirip, sahiplendi. İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde hayvansever Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veterinere götürüp tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendi. Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner tedavisini yaptı. Kediyi sahiplendim" dedi. Veteriner hekim Arif Aksay ise, son günlerdeki yaşanan soğuk havanın sokaklardaki hayvanları etkilediğini ifade etti.