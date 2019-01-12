Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı sergi açılacak

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Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergi, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Sanat Merkezi'nde yer alacak olan Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele sergisinin açılışı, 15 Ocak 2018 Salı günü saat 11.00'de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük'ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objeler yer alacak. Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğrafların da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.