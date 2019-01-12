Erasmus+ programına Acıbadem’den destek

BUGÜN NELER OLDU

boyu öğrenme programı olan Erasmus+ programı kapsamında çalışmalarına devam eden Adana Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Acıbadem Adana Hastanesi'nde eğitim aldı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında AB Erasmus+ programı çerçevesinde Program Koordinatörü Hanife Sibel Taş eşliğinde 28 öğrenci 6 öğretmen İspanya ve Hollanda'da 'Diyabetik Ayak ve Yara Tedavisinde Hemşirelik Stajı' yaptı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağlık alanında eğitim veren Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri öğretmenleri bu eğitimin ardından Acıbadem Adana Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Fadime Kaya'dan "Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Tıbbi Atık Kontrolünün Yerinde Gözlenmesi" eğitimi aldı.