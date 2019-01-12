Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdoğan’ın hassasiyetine Sözlü’den tam destek

Erdoğan’ın hassasiyetine Sözlü’den tam destek

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Erdoğan’ın hassasiyetine Sözlü’den tam destek
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, toplam 60 sürücü kursu temsilcisi ile bir araya geldi. Başkan Sözlü, Adana'da görünür hizmetlerin yanı sıra fiziki rehabilite çalışmalarıyla kenti, geleceğe hazırladıklarını aktardı. Sözlü, "Adana'da turizm olsun diyerek kentte gelecek hayali kuranlar önce bunun alt yapısını hazırlamalı" diyerek sözlerine devam eden Başkan Sözlü, "Adana için hiç yuvarlak laflar etmedim. Alt yapıyı hazırladık, planlara haritalara işledik. İkinci beş yılımızda gözle görülür hale gelecektir tüm bu şehir planlamamız. Cumhurbaşkanımız dikey yapılaşmaya karşı çıkıyor. Burada dikey yapılaşmadan kastı yapı yoğunluğudur. Adana'da bu yapılaşma yoğunluğuna tamamen karşıyız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın hassasiyetine Sözlü’den tam destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN