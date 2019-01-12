Erdoğan’ın hassasiyetine Sözlü’den tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, toplam 60 sürücü kursu temsilcisi ile bir araya geldi. Başkan Sözlü, Adana'da görünür hizmetlerin yanı sıra fiziki rehabilite çalışmalarıyla kenti, geleceğe hazırladıklarını aktardı. Sözlü, "Adana'da turizm olsun diyerek kentte gelecek hayali kuranlar önce bunun alt yapısını hazırlamalı" diyerek sözlerine devam eden Başkan Sözlü, "Adana için hiç yuvarlak laflar etmedim. Alt yapıyı hazırladık, planlara haritalara işledik. İkinci beş yılımızda gözle görülür hale gelecektir tüm bu şehir planlamamız. Cumhurbaşkanımız dikey yapılaşmaya karşı çıkıyor. Burada dikey yapılaşmadan kastı yapı yoğunluğudur. Adana'da bu yapılaşma yoğunluğuna tamamen karşıyız" dedi.