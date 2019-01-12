Erhan ÖZMEN: Enseyi karartma ama gerçeklere de gözünü kapatma

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü KOBİ Değer Kredisi Projesini açıkladı. 20 milyar liralık paket gerçekten piyasaların canlanmasına katkı sunacak özel ve gerçekten adı gibi "değerli" bir proje.Yaşanan ekonomik sürecin atlatılması için ekonomi yönetimi gerçekten özel tedbirler alıyor. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ancak benim üzerinde durmak istediğim nokta alınan tedbirlerin, verilen müjdelerin, açıklanan paketlerin detayları değil. Üzerinde durmak istediğim tüm bunlar yerini bulacak mı? Yani günümü kurtarıyoruz, boşa mı kürek çekiyoruz yoksa gelecek parlak mı?Bakan ayrıca pozitif olmasının, gülmesinin sebebini de Türkiye'yi, kapasitesini, potansiyelini, yapabileceklerini biliyor olmasına ve buna inanıyor olmasına bağlıyor.Kim söylüyor bunu futbol federasyonu eski genel sekreteri ekonomi profesörü Sayın Emre Alkin.Dünyadaki ekonomik ve siyasi konjonktüre bakınca "adam sen de" diyesi geliyor insanın. Ama Emre hoca geleceğimizi parlatan nedenlerinin 81 milyon teknik direktör ve ekonomistte, yani Türk insanında saklı olduğunu söylüyor. Gelecek parlak çünkü;•Türk İnsanı her duruma kolayca adapte olabiliyor.• Aklında olumsuz ayrıntıları tutmaktan hoşlanmayan ve sürekli geleceğe bakan bir millet.• Başka ülkelerin başına gelse kolayca dağılabileceği gelişmelerden Türkler birleşerek çıkıyor.• Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temellerinin sağlam diyor.Eğer milletimiz böyle olmasaydı Türkiye bugüne kadar Orta Doğu ülkelerinden farksız olurdu diye de ekliyor.Belki enteresan gelecekama bu hafta sonu kan bağışındabulunmayı düşünün. TürkKızılay'ından yapılan açıklamayagöre kan stokları azalmış. Buhafta sonu kan bağışına ne dersiniz.