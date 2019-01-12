Erhan ÖZMEN: Enseyi karartma ama gerçeklere de gözünü kapatma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü KOBİ Değer Kredisi Projesini açıkladı. 20 milyar liralık paket gerçekten piyasaların canlanmasına katkı sunacak özel ve gerçekten adı gibi "değerli" bir proje.
Yaşanan ekonomik sürecin atlatılması için ekonomi yönetimi gerçekten özel tedbirler alıyor. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ancak benim üzerinde durmak istediğim nokta alınan tedbirlerin, verilen müjdelerin, açıklanan paketlerin detayları değil. Üzerinde durmak istediğim tüm bunlar yerini bulacak mı? Yani günümü kurtarıyoruz, boşa mı kürek çekiyoruz yoksa gelecek parlak mı? Bakan Albayrak Perşembe günü açıkladığı KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında "Türkiye'de herkes futbol ve ekonomiden anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist var" dedi.
Bakan ayrıca pozitif olmasının, gülmesinin sebebini de Türkiye'yi, kapasitesini, potansiyelini, yapabileceklerini biliyor olmasına ve buna inanıyor olmasına bağlıyor. Bu ülkede hem futboldan hem ekonomiden anlayan nadir insanlardan biri "Enseyi karartmayalım. Türkiye'nin belki bugünü biraz bulutlu ama geleceği parlaktır. Yeter ki Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesine geri dönelim" diyor.
Kim söylüyor bunu futbol federasyonu eski genel sekreteri ekonomi profesörü Sayın Emre Alkin.
Dünyadaki ekonomik ve siyasi konjonktüre bakınca "adam sen de" diyesi geliyor insanın. Ama Emre hoca geleceğimizi parlatan nedenlerinin 81 milyon teknik direktör ve ekonomistte, yani Türk insanında saklı olduğunu söylüyor. Gelecek parlak çünkü;
•Türk İnsanı her duruma kolayca adapte olabiliyor.
• Aklında olumsuz ayrıntıları tutmaktan hoşlanmayan ve sürekli geleceğe bakan bir millet.
• Başka ülkelerin başına gelse kolayca dağılabileceği gelişmelerden Türkler birleşerek çıkıyor.
• Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temellerinin sağlam diyor.
Eğer milletimiz böyle olmasaydı Türkiye bugüne kadar Orta Doğu ülkelerinden farksız olurdu diye de ekliyor. Özetle; enseyi karartmaya gerek yok. Gerçeklere gözümüzü kapatmadan temkinli bir şekilde, vazgeçmeden savaşmaya devam edersek gelecek gerçekten parlak. Hafta sonu etkinliği olarak kan bağışında bulunalım
Belki enteresan gelecek
ama bu hafta sonu kan bağışında
bulunmayı düşünün. Türk
Kızılay'ından yapılan açıklamaya
göre kan stokları azalmış. Bu
hafta sonu kan bağışına ne dersiniz.