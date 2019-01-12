Filenin Sultanları büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği tamamlandı. Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 okul katıldı.Karşılaşmalar sonunda Özel Eral Temel Lisesi birinci, Akdeniz Koleji ikinci, Sarıçam Spor Lisesi üçüncü, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi dördüncülüğü elde etti.