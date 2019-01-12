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Filenin Sultanları büyüledi

Genç Kızlar (A) Voleybol Müsabakaları sona erdi. 56 okulun katıldığı müsabakalar sonunda Eral Temel Lisesi il birincisi oldu

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Filenin Sultanları büyüledi
ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği tamamlandı. Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 okul katıldı. Çekişmeli gecen müsabakalar sonunda Eral Temel Lisesi İl Birincisi oldu. Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, İşletmeler Şube Müdürü Fadime Karlangıç izledi. Karşılaşmalar sonunda Özel Eral Temel Lisesi birinci, Akdeniz Koleji ikinci, Sarıçam Spor Lisesi üçüncü, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi dördüncülüğü elde etti.
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Filenin Sultanları büyüledi
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