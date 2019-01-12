Görme engelliler için empati parkuru

ADANA'DA
gözlerini bağlayıp
ellerindeki
bastonları kullanarak,
oluşturulan
parkuru
geçmeye çalışan
vatandaşlar,
görme engelli
bireyleri artık daha iyi anlayabilmek
için çabaladı. Görme
engelli bireylerin yaşadıkları
zorluklara dikkat çekmek amacıyla
Adana Optimum Alışveriş
ve Eğlence Merkezi'nin etkinlik
alanına "Görme Engelliler Empati
Parkuru" kuruldu. AVM'yi ziyaret
eden vatandaşların, görme
engellilerin yaşadığı zorlukları
daha iyi anlayabilmesi için kurulan
parkur, ziyaretçileri zorlarken
aynı zamanda duygulandırdı.