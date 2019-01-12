Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Görme engelliler için empati parkuru

Görme engelliler için empati parkuru

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Görme engelliler için empati parkuru
ADANA'DA gözlerini bağlayıp ellerindeki bastonları kullanarak, oluşturulan parkuru geçmeye çalışan vatandaşlar, görme engelli bireyleri artık daha iyi anlayabilmek için çabaladı. Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin etkinlik alanına "Görme Engelliler Empati Parkuru" kuruldu. AVM'yi ziyaret eden vatandaşların, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilmesi için kurulan parkur, ziyaretçileri zorlarken aynı zamanda duygulandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görme engelliler için empati parkuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN