İletişim lisesinin konuğu Ramoğlu oldu

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Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Seyhan Çukurova Elektrik Personeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören iletişim öğrencilerine gazetecilik mesleğini anlattı. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Ramoğlu, "Ama bir o kadar da onurlu ve keyiflidir. Bu meslek kutsaldır. Dünyaya bir daha gelsem yine gazeteciliği seçerdim" dedi. Öğrencilere kendilerini çok iyi yetiştirmelerini söyleyen Ersin Ramoğlu, "Kesinlikle sürekli okumalı ve en az bir dil öğrenmelisiniz. Çok meraklı olmalısınız. Gazetecilikte gösteriline değil gösterilmeye bakacaksınız. Çünkü sizin kamuoyuna doğru bilgiyi aktarma göreviniz vardır. Gazetecilik mesleğini iyi yaparsanız insanlara yararlı olursunuz, eğer kötü yaparsanız inşalara zarar verirsiniz. Bu bakımdan bu mesleğin kıymetini çok iyi bilmelisiniz" diye konuştu.