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Kontrolden çıkan araba yayalara çarptı

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Kontrolden çıkan araba yayalara çarptı
ADANA'NIN Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uçak Mahallesi'nde Mehmet Ali Bingöl'ün kullandığı 33 AAU 070 plakalı otomobil ile Mehmet Karakuş iradesindeki 34 AGM 648 plakalı otomobil, Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı. Kontrolden çıkan Karakuş'un kullandığı otomobil önce marketten çıkan Cihat Kılıç'a, ardından da marketin duvarına çarptı. Kazada Cihat Kılıç ile Mehmet Ali Bingöl'ün kullandığı otomobildeki bir kişi hafif yaralandı. Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otomobilin çarptığı markette hasar oluştu. Kaza marketin güvenlik kameraları tarafında kaydedildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle açıldı.
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Kontrolden çıkan araba yayalara çarptı
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