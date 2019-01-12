Mehmet Altıparmak’ın aklı Mayıs ayında...

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk için takımda aile ortamının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Altıparmak, devre arası kampını sürdürürken bir yandan da takımı güçlendirmek için yönetimle koordineli olarak transfer çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Kamp döneminin çok iyi geçtiğini anlatan deneyimli teknik adam, kondisyon olarak oldukça üst seviyeye geldiklerini belirterek,dedi.