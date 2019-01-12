Mehmet Altıparmak’ın aklı Mayıs ayında...

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk için takımda aile ortamının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Altıparmak, devre arası kampını sürdürürken bir yandan da takımı güçlendirmek için yönetimle koordineli olarak transfer çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Kamp döneminin çok iyi geçtiğini anlatan deneyimli teknik adam, kondisyon olarak oldukça üst seviyeye geldiklerini belirterek, "Çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürüyoruz. Hemen hemen her gün çift idman yapıyoruz. Kampın sonuna geliyoruz. Bu sürede de çok yoğun çalıştık. İnşallah mayıs ayı geldiğinde Gaziantep halkıyla beraber mutlu ve keyifli bir şampiyonluk yaşayacağız. Tüm planımız bu yönde"
dedi.