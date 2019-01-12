Örgüt mahkemesinde yargılama yapmışlar

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bölücü terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurarak yargılama yaptığı öne sürülen bir kişi ile terör örgütü YPG'ye elaman kazandırmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG/PYD'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Eşzamanlı olarak 5 adrese yapılan baskında terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yaptığı öne sürülen B.G. ile Türkiye'nin olası Suriye'nin doğusuna yönelik yapacağı operasyon nedeniyle Adana'da YPG/PYD'ye elaman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen N.H. ile İ.M. yakalandı. İki gün boyunca emniyette sorgulanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.