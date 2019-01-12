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Orkan’ın boşluğunu Süleyman dolduracak

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Orkan’ın boşluğunu Süleyman dolduracak
BEŞIKTAŞ'TAN kiralık olarak aldığı Orkan Çınar ile yollarını ayıran Adana Demirspor, önceki gün kadrosuna kattığı Süleyman Koç ile sağ kanatta yaşanan boşluğu doldurdu. Çaykur Rizespor'dan ayrılarak gelen Koç'un takıma büyük katkı sağlayacağına inanan teknik direktör Yılmaz Vural'ın oyuncusuyla görüşerek beklentilerini anlattığı ve "Hedeflerimiz büyük. Senin de bu maratonda bize yardımcı olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi. 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu, sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmada 793 dakika forma giydi.
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Orkan’ın boşluğunu Süleyman dolduracak
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