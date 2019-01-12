Otomobil buz tutan kanala düştü

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Elbistan ilçesinde çalışmadığı için iteklenen otomobil, buz tutmuş kanala düştü. Türkören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Şükrü İbik (33), soğuk hava nedeniyle çalışmayan 46 AY 180 plakalı otomobilini, yakınlarının yardımıyla iteklemek istedi. Mahalle içinden geçen yolda iteklenen otomobil, buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün durdurma çabaları da sonuçsuz kalınca otomobil buz tutmuş kanala düşerek ters döndü. Sürücü İbik, buz gibi suyun içerisindeki araçtan, mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanala düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.