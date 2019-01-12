Periler’den mesaj var

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17 puanla 10. sırada yer alan Gündoğdu Adana Basketbol bugün Menderes Spor Salonu'nda saat 14.00'te İzmit Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlanan potanın perileri iddialı konuştu.
Başantrenör Ender Ünlü, çekişmeli bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Takım kaptanı Lucie Melek ise, "Ligde çıkış arıyoruz. İzmit karşılaşması bizim için çok önemli. Rakibimiz bizim hemen üzerimizde. Bu yüzden heyecanlı bir karşılaşma olacak. Bize güvenen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Adanalı basketbolseverler bugünkü maçta yanımızda olsunlar"
dedi.