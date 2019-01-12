Şehir hastanesinde moral günü

BUGÜN NELER OLDU

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve çalışanlar��, motivasyon etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte hastane çalışanları, bol bol sohbet edip, yorgunluk giderme imkanı buldular. Hastanede düzenlenen etkiliğe, Müdürü Mehmet Karakuş ile çok sayıda çalışan katıldı. Etkinlik, yapılan ikramlar ve canlı müzik dinletisi eşliğinde sürdü. Restoran işletmecisi Canberk Balcı, amaçlarının stresli ve özverili çalışmalarla en iyi sağlık hizmeti vermeye çalışan tüm personelin 2019 yılına moral ve motivasyonla girmelerini sağlamak olduğunu belirterek, davetlilerine katılan herkese teşekkür etti.