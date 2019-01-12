Sneijder direkten döndü

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak Wesley Sneijder transferine son noktayı koydu. Katar ekibi Al Gharafa'da oynayan yıldız futbolcu ile yakından ilgilendiklerini söyleyen Sancak, "Canlı konferans sistemi ile Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik ve Sneijder de Adana Demirspor formasını giymeye sıcak baktı. Ancak Katar Kulübü'nde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in kulübümüze transferi gerçekleşmedi"
şeklinde konuştu. Basın yayın organlarında yer alan 'Sneijder transferi maliyeti yüzünden gerçekleşmedi
' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Murat Sancak, "Sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden dolayı yıldız oyuncuyu alamadık"
dedi. HİÇ ŞÜPHE ETMEYİN
Hollandalı yıldızı heyecanla bekleyen taraftarlara seslenen Murat Sancak, "Büyük taraftarımız rahat olsun, talip olduğumuz her futbolcunun alternatifi var. Süper Lig'e çıkmak İçin çalışıyoruz. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.