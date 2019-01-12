Sneijder direkten döndü

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak Wesley Sneijder transferine son noktayı koydu. Katar ekibi Al Gharafa'da oynayan yıldız futbolcu ile yakından ilgilendiklerini söyleyen Sancak,şeklinde konuştu. Basın yayın organlarında yer alan' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Murat Sancak,dedi.Hollandalı yıldızı heyecanla bekleyen taraftarlara seslenen Murat Sancak, "Büyük taraftarımız rahat olsun, talip olduğumuz her futbolcunun alternatifi var. Süper Lig'e çıkmak İçin çalışıyoruz. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.