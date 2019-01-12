Tarım öğretiminin 173. yılı kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Öğretiminin 173. yılını düzenlenen törenle kutladı. Akif Kansu Konferans salonunda devam eden törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, akademisyenler, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve davetliler katıldı. Başkan Abdullah Doğan, tarımsal üretimin pek çok bakımdan ülkemizde ilkleri oluşturması nedeniyle öncü rol oynadığını ifade ederek Tarım öğreniminin 1846 yılında İstanbul Halkalıda başladığını ve en eski sivil amaçlı mesleki öğretimlerden solduğunu söyledi.