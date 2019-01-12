Transfer sınır tanımaz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını'nde sürdüren Adanaspor, hafta sonunu 3. Lig ekiplerindenhazırlık maçı ile geçirecek.Teknik patron, yabancı oyunculara sakatlıkları nedeniyle daha fazla izin verdiklerini belirtti.Transfer konusunda istemenin sınırı olmadığını dile getiren Coşkun Demirbakan, fayda sağlayabilecek oyuncu almaları gerektiğini ifade etti. Demirbakan,dedi.COŞKUN Demirbakan "Digao'nun parmağı kırık olduğu için doktorlar bu oyuncunun idmana çıkmasını uygun görmüyor. Feczesin'in de Elazığspor karşısında oynayacağını sanmıyorum. Renan Diniz idmanlara çıkıyor. Zannediyorum Diniz çok çalışarak arkadaşlarıyla olan açığını kısa zamanda kapatacaktır" dedi.