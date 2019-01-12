Transfer sınır tanımaz

S
por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri
'nde sürdüren Adanaspor, hafta sonunu 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyespor
hazırlık maçı ile geçirecek. Takımın son durumunu görecek olan teknik direktör Coşkun Demirbakan eksikleri giderecek.
Teknik patron Demirbakan
, yabancı oyunculara sakatlıkları nedeniyle daha fazla izin verdiklerini belirtti. MANTIKLI OLACAĞIZ
Transfer konusunda istemenin sınırı olmadığını dile getiren Coşkun Demirbakan, fayda sağlayabilecek oyuncu almaları gerektiğini ifade etti. Demirbakan, "Mercedes'i olan uçak ister! İstemenin sınırı olmaz. Çok iyi oyuncu alsanız daha iyisi istenir. İsteme bitmez. Mantıklı hareket edeceğiz. Biz şartlarımıza ve elimizdeki imkanlara göre en iyisini almaya çalışacağız"
dedi. TAKIMDA SAKATLIKLAR CAN SIKTI
COŞKUN Demirbakan "Digao'nun parmağı kırık olduğu için doktorlar bu oyuncunun idmana çıkmasını uygun görmüyor. Feczesin'in de Elazığspor karşısında oynayacağını sanmıyorum. Renan Diniz idmanlara çıkıyor. Zannediyorum Diniz çok çalışarak arkadaşlarıyla olan açığını kısa zamanda kapatacaktır" dedi.