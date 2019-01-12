Yeşilevler sorunsuz mahalle olacak

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Yeşilevler Mahallesi muhtar adayı Cevdet Somer iddialı konuştu. Aza olması nedeniyle mahallede tüm sorunları çok yakından takip ettiğini söyleyen Somer, "Yeşilevler adı gibi güzel bir mahalle olacak. Muhtar seçildiğim takdirde Seyhan Belediyesi ile sürekli olarak işbirliği içinde olup mahallenin sorunlarını tek tek çözeceğim. Bu konuda mahalle halkım bana güvensin" dedi. Yeşilevler'in en çok yol sorunu olduğuna değinen muhtar adayı Somer, "Mahallemizin büyük bölümü genellikle müstakil evlerden oluşuyor. Yerleşim alanı çok geniş. Yol sorunlarımız bir hayli fazla. Semt pazarı ve çocuklarımız için oyun alanları yapımına ağırlık vereceğiz. Sorunsuz bir mahalle yaratacağız. Mahalle halkıyla sürekli görüşüp bizden isteklerine önem veriyoruz" diye konuştu.