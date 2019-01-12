Yol değil sanki tarla

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinin CHP'li belediyesinin sorumluluk alanındaki sokakların yolları adeta mayın tarlasını andırıyor. Kimi yeniden yapılmak, kimi ise ya doğalgaz ya da su boruların döşenmesi için kazılan yolların adeta kaderine terkedilmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor.Güzelyalı Mahallesi 81150 sokak içinde kafe işletmeciliği yapan Didem Atabey, "Sokağımızın tam yanında adeta çukur oluştu. Belediyeyi defalarca aramama rağmen tam bir aydır hiçbir olumlu gelişme olmadı. Bir de Soner Çetin yeniden aday olmuş gerçekten gülüyorum. Önce yollarımızı yapsın ondan sonra aday olsun" dedi. Toros Mahallesi Toros Pide işletmecisi Talip su da işyerinin önünden geçen yolun tam üç aydır yapılmadığını ileri sürerek, "Belediyeyi aradığımız zaman hava güneşli olduğu zaman yapacağız diyorlar. Güneşli olduğu zaman aradığımız da da en kısa zamanda geleceğiz diyorlar. Adeta bizimle dalga geçiyorlar. Yollar bozuk olduğu için kimse geçmiyor. Benim zararımı kim karşılayacak" diye konuştu.70 yaşındaki Süleyman Pancar ise "Yağmur yağdığı zaman gelin bu yolu görün. Araçlar yolda kalıyor. Bir belediye vatandaşın yolunu yapamıyorsa başkan o koltukta oturmasın" derken, kurye Murat Akyıldız ise, "Çukurova bölgesinin yollarının büyük bölümü bozuk. Bozuk yollar yüzünden siparişleri geç götürüyorum. Motosikletim bozuk yollar yüzünden sürekli arızalanıyor" şeklinde konuştu.