AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı’ndan ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Çukurova ilçe teşkilatı Sabah Gazetesi'ni ziyaret ederek Adana Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve Sabah Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sağlam, Sosyal Politikalar Başkanı Nevruz Doğan ve ilçe sekreteri Ömer Bahçeli nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çetin, ziyaret sırasında 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili çalışmalarını anlattı ve "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yerel seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kazanan Adana olacak" dedi.