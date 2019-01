Akşemsettin mahallesi taziye evi temeli atıldı

BUGÜN NELER OLDU

TarsusBelediyesi tarafından Akşemsettin Mahallesi'nde yaptırılacak olan taziye evi temeli yoğun katılımla atıldı. Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'ta hizmette destan yazdıklarını söyledi. Temel atma alanında alkışlarla karşılanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana hizmet yapmak için girmedikleri mahallenin kalmadığını ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, çalışkan ve üretken belediyeciliği geldikleri günden bu yana layığıyla yaptıklarını söyledi. Başkan Can, "2014 yılından bugüne kadar Tarsus Belediyesi olarak bizler 55 hizmetimizi açmanın mutluluğunu hemşerilerimizle birlikte yaşadık. Tarsus'umuzda 2014 bir milattır. Bildiğiniz gibi 2014 yılında şehrimiz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı" şeklinde konuştu.