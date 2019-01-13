Asırlık fabrikadaki eserlere ziyaretçi ilgisi

Paleolitik çağdan Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'da, asırlık mensucat fabrikasının restore edilmesiyle oluşturulan müze kompleksi 1,5 yılda 350 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Adana'da 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle 2017 yılının Mayıs ayında açılan arkeoloji ve geçen ağustos ayında 2 hangarın restore edilmesiyle ziyaretçi kabulüne başlayan mozaik bölümlerinde yer alan eserler büyük ilgi görüyor. Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda'ya ait taş heykel, Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli, Nuh'un Gemisi mozaiği başta olmak üzere birbirinden dikkati çekici mühürle çok sayıda lahdin yer aldığı müze, kronolojik sıraya göre yerleştirilen eserleriyle adeta tarihe yolculuk yaptırıyor. Tamamlandığında 68

bin metrekare alan üzerinde yer alacak, içerisinde arkeoloji ve mozaiğin yanı sıra tarım, sanayi, kent ve çocuk müzesinin de bulunacağı kompleksle kentin tarihinin yanı sıra ekonomik ve kültürel geleneği de anlatılacak. Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, hem arkeoloji hem de mozaik bölümlerinin birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Müzeye gösterilen ilginin sevindirici olduğunu aktaran Dervişoğlu, "1,5 yıl içerisinde ziyaretçi sayımız 350 bine yaklaştı. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi. Nedim Dervişoğlu, tarım müzesini de açmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek, bu bölümün de hizmete girmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını kaydetti.

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