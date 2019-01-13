Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli’de yollar beton oluyor

’de yollar beton oluyor

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Erdemli’de yollar beton oluyor
ERDEMLİ Belediyesi yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçiyor. Türkiye de bazı yerlerde olduğu gibi Erdemlide de denemesi yapılan bu yöntem, yapılan testlerden ve model uygulamalardan sonra belediye tarafından hayata geçiriliyor. Erdemli Belediyesi yol çalışmalarında yeni bir kaplama modelini uygulamaya başlayarak bir ilki daha gerçekleştiriyor. Erdemli'nin değişik bölge ve zeminlerinde değişik şartlarda test uygulamaları yapılan ve başarıyla sonuçlanan beton kaplama yol modeli Erdemli Belediyesince yaygınlaştırılarak yeni yapılacak tüm yollarda uygulanmaya konulacak. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yıllardır Türkiye'de ve tüm Dünya'da yaygın olarak kullanılan asfalt kaplama yol modelinin giderek artan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen çevre faktörleri karşısında bir arayışa girildiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli’de yollar beton oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN