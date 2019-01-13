Erdemli’de yollar beton oluyor

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Belediyesi yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçiyor. Türkiye de bazı yerlerde olduğu gibi Erdemlide de denemesi yapılan bu yöntem, yapılan testlerden ve model uygulamalardan sonra belediye tarafından hayata geçiriliyor. Erdemli Belediyesi yol çalışmalarında yeni bir kaplama modelini uygulamaya başlayarak bir ilki daha gerçekleştiriyor. Erdemli'nin değişik bölge ve zeminlerinde değişik şartlarda test uygulamaları yapılan ve başarıyla sonuçlanan beton kaplama yol modeli Erdemli Belediyesince yaygınlaştırılarak yeni yapılacak tüm yollarda uygulanmaya konulacak. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yıllardır Türkiye'de ve tüm Dünya'da yaygın olarak kullanılan asfalt kaplama yol modelinin giderek artan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen çevre faktörleri karşısında bir arayışa girildiğini belirtti.