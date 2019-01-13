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’ta boş bina çöktü

Olay yerine gelen iş makinesinin yardımıyla binanın molozları kaldırılarak enkazda arama yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında çökme sırasında binanın boş olduğu belirlenince ekipler, çevrede önlem aldı.

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Kahramanmaraş’ta boş bina çöktü
Kahramanmaraş'ta, kullanılmayan metruk bina bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında binada kimsenin olmadığını belirledi. Akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Osman Erşan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tek katlı bina, bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin, binanın yıllardır kullanılmadığını ancak uçucu ve uyuşturucu bağımlılarının sıkça uğradığı belirtmesi üzerine ekipler detaylı arama için iş makinesi istedi.
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Kahramanmaraş’ta boş bina çöktü
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