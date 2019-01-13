Köse türkiye şampiyonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sabit Köse, büyük bir başarıya daha imza atarak tekvando dalında şampiyonluğa ulaştı. Adana teniste olduğu gibi yüzme dalında da yeni sporcular çıkarmak için yetenekli çocuklara sahip. Derece yapan takım olarak okullara ve öğrencilere madalya, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. HATAY Lider Akademi Spor Kulübü sporcusu Sabit Köse bir başarıya daha imza atarak tekvando dalında Türkiye şampiyonu oldu. Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Köse, K41-75 kg'da şampiyon olarak Hatay'ın gururu oldu. Derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sabit Köse,dedi