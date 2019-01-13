Kurtuluş günü ödülleri verildi

MERSIN'IN Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler için tören düzenlenerek ödülleri verildi. 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kurtuluş Koşusu ödül töreni Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.
Derece yapan öğrencilere ve yarışmada görevli öğretmenlere de plaket verildi. Koşular sonucunda 1200 metre küçük kızlar kategorisinde Ayşenur Rüzgar,
1200 metre küçük erkeklerde Veysel Uflaz
, 1500 metre yıldız kızlarda Müge Etyemez,
2 kilometre yıldız erkeklerde Emre Çaktur,
2 kilometre genç kızlarda G.Buse Can,
3 kilometre genç erkeklerde Bayram Ekinci
birincilik ödüllerini aldı.