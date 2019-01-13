Kurtuluş günü ödülleri verildi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler için tören düzenlenerek ödülleri verildi.Derece yapan öğrencilere ve yarışmada görevli öğretmenlere de plaket verildi. Koşular sonucunda 1200 metre küçük kızlar kategorisinde1200 metre küçük erkeklerde, 1500 metre yıldız kızlarda2 kilometre yıldız erkeklerde2 kilometre genç kızlarda3 kilometre genç erkeklerdebirincilik ödüllerini aldı.