Niğde'de engelli fedakarlığı

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NığdeValiliği tarafından izin verilmesine rağmen devletin işi aksamasın diye gönüllü olarak işe gelerek çalıştılar. Niğde Valiliği il genelinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulları tatil etti. Hava şartları nedeniyle zorunlu olarak yapılan tatil engelli çalışanları da kapsıyordu. Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'nde çalışan engelliler kendilerine verilen tatili kullanmayarak işler aksamasın diye mesaiye geldiler. Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi Başhekimliği bu fedakarlığı gösterenlere teşekkür etti. Yapılan yazılı açıklamada; hastane sürekli işçi kadrosunda çalışan hamile ve engelli personellerin kar tatili nedeniyle "İdari izinli olmalarına rağmen halkımıza hizmetin aksamaması için gönüllü olarak mesailerine devam eden arkadaşlarımıza halkımız adına hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" denildi.