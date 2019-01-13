Polis gaspçıları 15 dakikada yakaladı

dana'da kız arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Birol Ayaz'a (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1'i çocuk 3 kişi polis tarafından yakalandı. İddiaya göre, İstanbul'da oturan Birol Ayaz, kız arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Akşam tekrar İstanbul'a gidecek olan Ayaz, Şakirpaşa Hava Limanı'na gitmek için yola çıktı. Bir süre yürüyen Ayaz, yolunu kaybederek Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına nasıl gideceğini soran Ayaz, yol tarifini aldı.

BIÇAK ÇEKTİLER

Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. (19) ve F.B (15), Ayaz'ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz'ın üzerinde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen Gasp Büro Amirliği

ekipleri, şüphelileri 15 dakika sonra kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyetteki sorguları tamamlanan üç zanlı adliyeye sevk edildi. Zeki A. ve F.B. tutuklandı. Faraç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.