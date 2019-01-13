Vural: taraftara büyük iş düşüyor

Günün ilk antrenmanını Antalya'daki kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştiren mavi- lacivertliler, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan ve kuvvet çalışmasıyla güç toplayan Adana Demirsporlu oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

LAYIK OLDUĞUMUZ YER SÜPER LİG

Teknik patron Yılmaz Vural, yeni transferlerin kadroya dahil olmasıyla birlikte güç depoladıklarını belirterek, "İkinci yarı öncesindeki Antalya kampımız çok verimli geçiyor. İkinci yarı birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. Bu yüzden işimizi dikkate almalıyız. Hedefimiz Adana Demirspor'u layık olduğu yere taşımak. Bu yolda bizlere taraftarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Mavi-lacivertli renklere gönül verenler tribündeki yerini almalı biz de sahada mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

'KÖTÜ GIDIŞ'E DUR DİYECEKLER

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Adana Demirspor, ikinci yarıya kötü gidişi sonlandırmak için çıkacak. Adana Ekibi ligde son 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alabilirken, Yılmaz Vural ile de 5 maçta 1 galibiyet alabildi.