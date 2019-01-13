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Yenidoğan için canlandırma programı

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Yenidoğan için canlandırma programı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi birçok doktor, hemşire ve sağlık çalışanın katılım gösterdiği yenidoğan canlandırma programı uygulayıcı eğitimine ev sahipliği yaptı. Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve birçok sağlık çalışanının katıldığı yenidoğan canlandırma programı uygulayıcı eğitiminde, yenidoğan canlandırmasında en güncel konular ele alınarak, uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Kalp Birliği'nin önerileri doğrultusunda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından yürütülen "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi", İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı ekiplerince Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
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Yenidoğan için canlandırma programı
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