73 ilden 4 bin sporcu katıldı

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dana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası" müsabakaları sona erdi. Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu
'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine değindi. Spor aktivitelerinin, fiziksel faydaların yanı sıra insanların ruh sağlığını da olumlu etkilediğini belirten Demirtaş, "Evrensel kültürün bir parçası olan spor, her ırktan, her dinden, her coğrafyadan insanı aynı mücadele duygusunda birleştiren önemli bir vasıtadır"
dedi. Vali Mahmut Demirtaş, karatenin de fiziksel ve ruhsal anlamda gelişime, özgüvenin artmasına yardımcı olduğunu vurguladı.