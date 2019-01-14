73 ilden 4 bin sporcu katıldı

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dana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası" müsabakaları sona erdi.'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine değindi. Spor aktivitelerinin, fiziksel faydaların yanı sıra insanların ruh sağlığını da olumlu etkilediğini belirten Demirtaş,dedi. Vali Mahmut Demirtaş, karatenin de fiziksel ve ruhsal anlamda gelişime, özgüvenin artmasına yardımcı olduğunu vurguladı.