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’ndan Şahinbey’e tam not

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Bakan Kasapoğlu’ndan Şahinbey’e tam not
GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gazianteplilerin hizmetine sunulan Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tam not verildi. Bakan Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, "Şimdiye kadar gezdiğim spor tesislerinde böyle bir kalabalık görmedim" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla yaptığı tesisleri ve çalışmaları takdir ederek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerimi ve tebriklerimi ifade etmek isterim. Her yaştan gençlerimizin bir araya geldiği çok fonksiyonlu bir salonu gezdik. Buraya gelen vatandaşlarımıza ve başkanımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan Şahinbey’e tam not
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