Büyük ilerleme kaydetti

BUGÜN NELER OLDU

HEM takımın bütçesini sarsmayacak hem de ligin ikinci yarısında direk sonuca gidebilecek bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Gazişehir yönetimi, özellikle forvet konusunda hata yapmak BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİTürkiye Gençlik Vakfı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu için yaptığı etkinlikle Türkiye'yi buluşturdu Vali Mahmut Demirtaş, çocukların karate öğrenerek özgüven kazandıklarını da "5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası" etkinliğine katılan çocuklar yarışma kültürü de kazandı. söyledi. Özgüven kazanıyorlar Yurtsporlu futbolcular, Seyhan Belediye engelini de aşmak istiyorlar. İKINCI yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yıldız futbolcu Wellington Brito da Silva (Tom) iyi bir kamp geçirdiklerini belirtti. Başarılı futbolcu, "diye konuştu. İkinci yarının ilk yarı gibi olmayacağını ve zorlu geçeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu,şeklinde konuştu. Tom, Spor Toto 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu vurguladı. Teknik direktör İlhan Palut hakkında da konuşan Tom,ifadelerini kullandı. istemiyor. Transfer komitesinin sıkı çalıştığını ve teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sürekli temas halinde olduğunu belirten başkan Konukoğlu, forvet oyuncu konusunda oldukça ilerleme kaydedildiği belirtti. Süper Lig'e hazır olduklarını dile getiren Konukoğlu,dedi.