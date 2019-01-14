Büyük ilerleme kaydetti

HEM takımın bütçesini sarsmayacak hem de ligin ikinci yarısında direk sonuca gidebilecek bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Gazişehir yönetimi, özellikle forvet konusunda hata yapmak BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ ÇUKUROVA'YA yan bakılmıyor Tom: İkinci yarı ZORLU OLACAK
Türkiye Gençlik Vakfı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu için yaptığı etkinlikle Türkiye'yi buluşturdu Vali Mahmut Demirtaş, çocukların karate öğrenerek özgüven kazandıklarını da "5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası" etkinliğine katılan çocuklar yarışma kültürü de kazandı. söyledi. Özgüven kazanıyorlar Yurtsporlu futbolcular, Seyhan Belediye engelini de aşmak istiyorlar. İKINCI yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yıldız futbolcu Wellington Brito da Silva (Tom) iyi bir kamp geçirdiklerini belirtti. Başarılı futbolcu, "Takım iyi gidiyor. İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik, bunun bilincindeyiz. İkinci yarı daha zorlu olacak. Bunun için gerekli çalışmaları kampta yapıyoruz"
diye konuştu. İkinci yarının ilk yarı gibi olmayacağını ve zorlu geçeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Sahada birlikte mücadele edersek, hocamızı da dinlersek inşallah yolun sonu Süper Lig olacak"
şeklinde konuştu. Tom, Spor Toto 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu vurguladı. Teknik direktör İlhan Palut hakkında da konuşan Tom, "Karakter olarak çok iyi biri. İyi bir kalbi var"
ifadelerini kullandı. istemiyor. Transfer komitesinin sıkı çalıştığını ve teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sürekli temas halinde olduğunu belirten başkan Konukoğlu, forvet oyuncu konusunda oldukça ilerleme kaydedildiği belirtti. Süper Lig'e hazır olduklarını dile getiren Konukoğlu, "Seyircimiz de, şehir de buna hazır. Biz hazır olduğumuza inanıyoruz"
dedi.