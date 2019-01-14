Donat’a ‘En İyi Köşe Yazarı’ ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da5 Ocak Gazetesi, kuruluşunun 20'nci yılını muhteşem bir gece ile kutladı. Sheraton Adana Hotel'de gerçekleşen gece iş, siyaset, spor ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. SABAH Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'ın "En İyi Köşe Yazarı" ödülü aldığı geceye eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolünün önde gelen isimleri ile çok sayıda davetli katıldı. 5 Ocak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş Çokduygulu, 20 yıllık süreçte gazetenin duruşu, objektifliği ve Adana için gayretinin okurlar tarafından çok iyi bilindiğini belirterek, "Bizler varlığımızı bu kente borçluyuz. Bizler bu şehri seviyoruz. Bu şehrin de bizi sevdiğini çok iyi biliyoruz. Katılımınız bizi onurlandırdı" şeklinde konuştu. Gecenin sunuculuğunu Deray Yurdakul ve İsmail Timuçin yaparken Grup Mega seslendirdiği eserlerle konuklara keyifli bir gece yaşattı. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Ezgi Türkoğlu'nun da sahne performansı konukları etkiledi.