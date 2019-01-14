Film afişlerinde Kıbrıs tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü ile Yeşilada Lions Kulübü işbirliği ile "Şehitleri Anma ve Milli Mücadele" etkinlikleri kapsamında, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde "Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi" ve "Ahde Vefa, Umut Yolu Erenköy" isimli belgesel gösterimi yapıldı. Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri katıldı. Ayrıca, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yöneticileri, Baf Türk Birliği Başkanı ve öğretmenler de projeye yoğun ilgi göstererek, destek verdiler. Otuzdan fazla sinema afişinin yer aldığı sergide, Yeşilçam sinemasının ürettiği Kıbrıs Milli Mücadele içerikli film afişlerinin yanı sıra, Hollywood yapımı olup Kıbrıs'ta çekilen filmler ve Türk Sineması'nın mekan olarak Kıbrıs'ı seçtiği filmlerin afişleri de yer alıyor. Afişlerden en eskisi 1959 yılında hem oyunculuğunu hem de filmin yapımcılığını üstlenen Türk Sineması'nın star kadın oyuncularından Sezer Sezin'in yer aldığı "Kızıl Bela – EOKA" isimli filmi oldu.