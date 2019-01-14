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Forvet avrupa’dan

’de oynayan futbolcuların yüksek maliyeti nedeniyle rotayı Avrupa’ya çeviren kulübü, forvet transferinde hata yapmak istemiyor

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Forvet avrupa’dan
Yönetim yurt dışından 3 isim ile görüşmelerini ayrı ayrı sürdürüyor...
Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, devre arası transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de transfer listesinde olan bir çok futbolcunun yüksek rakamlar talep etmesi üzerine kırmızı-siyahlı takımda yönetim rotayı Avrupa'ya çevirdi. Gazişehir Gaziantep kulübünün transfer komitesi Türkiye'deki temaslarını noktaladıktan sonra Avrupa'da temas halinde olduğu üç futbolcu ile ayrı ayrı görüşmeler yapaacak.
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Forvet avrupa’dan
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