Forvet avrupa’dan

BUGÜN NELER OLDU

Yönetim yurt dışından 3 isim ile görüşmelerini ayrı ayrı sürdürüyor...por Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, devre arası transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.Gazişehir Gaziantep kulübünün transfer komitesi Türkiye'deki temaslarını noktaladıktan sonra Avrupa'da temas halinde olduğu üç futbolcu ile ayrı ayrı görüşmeler yapaacak.