Hasta yakınlarını da tehdit eden hastalık: Verem

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YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen hava yolu ile bulaşan bir salgın hastalık olan ve halen dünyanın birçok yerinde görülmeye devam eden tüberküloz veya halk dilindeki adıyla veremle ilgili yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanan kişilerin %90'ının ilaç tedavisi olmadan gizli enfeksiyonla savaştığını, hastaların aile üyelerinin, yakın arkadaşları ile iş arkadaşlarının da risk altında olduğunu ifade etti. Bir toplumda veremle savaşın en etkili yolunun, hastalığın erken teşhisi ve tedavi başarısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, verem hastaları ile yakın temasta bulunan kişilere de tarama programlarının uygulanması ve belirtileri taşıyan kişilerin bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini bildirdi. Etkili bir tedavi ile ilk günlerden itibaren mikrop sayısının ve bulaşıcılığın azalacağını ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, 2 hafta sonra bulaşıcılığın büyük oranda yok olacağını kaydederek, erken ve uygun tedavi başlanır ve yeterli süre tedavi edilirse, hastaların yüzde yüzünün iyileşeceğini kaydetti.