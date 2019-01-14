Hatice Güvel resim sergisini açtı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Ressamlar Derneği Üyesi Hatice Güvel, 16 eserden oluşan resimlerini sergiledi. AÇS Sanat Galerisi'nde açılan sergiye katılan Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, yönetim kurulu olarak ilk kez resim sergisi açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüldüğü gibi sergi çok kalabalık, ilgi çok yüksek, inşallah bundan sonra da böyle kalabalık olur. Yeni şeyler yapacağız" dedi. Ressam Güvel ise, "Resimlerimde daha çok kadın ögeler kullanarak onları şiirsel bir dille tuvallere aktarmakta, soyutlamalar yaparak enerjik leke düzenleri kurmaktayım. Son çalışmalarımda gerçek dışı etkiler daha çok görülmektedir. Butik, ebru ve hat çalışmalarım da vardır. Suluboya, karakalem ve pastel çalışmalarım olsa da resimlerimde çoğunlukla yağlıboya kullanmaktayım" diye konuştu.AÇS Sanat Galerisi'ndeki sergi bir hafta açık kalacak.